المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, مسابقة للمحكمة الصورية لطلاب الكلية في قاعة المؤتمرات الصغرى بالجامعة، حيث شارك في المسابقة أكثر من 30 طالب يمثلون دور القضاة، والمدعي، والمدعي عليه، ودور المحامي في بعض الجلسات، وجرت المرافعات على النحو المتبع في المحاكم السعودية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.وأوضح آل مسعود عقب انتهاء الجلسة، أن تطبيق الطلبة لنموذج المحكمة الصورية يهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية عند الطلبة، وإكسابهم المهارات العملية، كالإقناع والثقة بالنفس والقدرة على الارتجال، وتمثيل الخصوم من خلال تطبيقات افتراضية، وهي أحد الأساليب التي اعتمدتها الجامعة في التعليم والتدريب ضمن خطتها الدراسية، وهذا الأمر الذي يعمل على تطوير قدرات الطلبة ويعدهم الإعداد الأمثل كخريجين متميزين في تخصصاتهم.// انتهى //14:06ت م0099