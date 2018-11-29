جيزان 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسأقامت جامعة جازان اليوم , لقاء تعريفيا ببرامج وأنشطة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية في مدينة جيزان.واستهل معالي مدير الجامعة للقاء بكلمة أكد فيها اهتمام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة الجامعة مرافقها لخدمة المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية، وإنشائها لمراكز ووحدات لريادة الأعمال وإطلاقها لمبادرات بحثية ذات أثر مباشر على المجتمع, مؤكداً أن شباب وفتيات الوطن على قدر عال من الجدارة والكفاءة وأن ما تقوم به الجامعة من برامج تعليمية والتدريبية, تهدف لخدمة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي بما يسهم في رفعتها ونموه وتطوره في شتى المجالات, راجياً العون والسداد للجميع لتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.من جانبه استعرض عميد خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور أحمد حنتول الأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها وأهم الإنجازات التي حققتها خلال الخمس السنوات الماضية عبر العديد من البرامج التي قدمتها العمادة, والخطوات والآليات التطويرية التي أعدتها الكلية للسير بالكلية لآفاق جديدة بالتخطيط المتقن المدروس الذي سيمكنها من تقديم المزيد من البرامج والدبلومات التي تواكب احتياجات سوق العمل، ومزيد من التعاون بين العمادة وكليات الجامعة وعدد من الجهات الحكومية بما يخدم تحقيق رؤية المملكة 2030.إثر ذلك فتح باب الحوار والنقاش وأجاب معالي مدير جامعة جازان وعميد خدمة المجتمع بالكلية على أسئلة واستفسارات الحضور.// انتهى //14:11ت م0101