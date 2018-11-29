تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسبدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم, بالتنسيق مع جمعيات منطقة تبوك بتوزيع كسوة الشتاء للعام الحالي, على المستفيدين والمستفيدات المنتسبين للجمعيات الخيرية بالمنطقة, وعددهم 20 ألف مواطن ومواطنة، وذلك بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك, بحضور أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله الشريف.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي في تصريح لـ "واس"، أن حملة توزيع كسوة الشتاء على المستفيدين والمستفيدات المنتسبين للجمعيات الخيرية بالمنطقة، تأتي ضمن المبادرة التي ينفذها الفرع لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية بالمنطقة،وقوامها 34 جمعية منتشرة في مدن ومحافظات المنطقة.وأضاف أن هذه الحملة التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة, تأتي لتعزيز دور الجمعيات الخيرية المجتمعي والعمل الإنساني تجاه المحتاجين، والإسهام في تخفيف المعاناة عن كاهل أسرهم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يشهده من تقلبات في الحالات الجوية، مشيراً إلى أن كسوة الشتاء شملت تشكيلات واسعة من الاحتياجات الأساسية و البطانيات ووسائل التدفئة إلى جانب الملابس الشتوية و السلال الغذائية.وأكد ً أن هذه الحملة وغيرها من الأعمال الإنسانية تعد من المشروعات الرئيسة والمهمة، التي تعنى بها الجمعيات الخيرية وتقوم على ضرورة الإسهام في رفع مستوى الاهتمام المحتاجين، معرباً عن شكره لجميع الداعمين والمشاركين بهذه الحملة.من جانبه أعرب أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك عن شكره لفرع وزارة العمل بالمنطقة على هذه المبادرة.// انتهى //14:14ت م0102