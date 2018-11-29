أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسنظمت إدارة التوجيه والإرشاد "بنات" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، لقاءً بعنوان "إنهم أبناؤنا"، ضمن فعاليات يوم اليتيم العربي، بالتعاون مع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير, بحضور عدد من القيادات التعليمية في المنطقة.ويهدف اللقاء إلى التعريف بدور إدارة التعليم التكاملي مع الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام وأسرهم في المنطقة, والدور الريادي لحكومة المملكة الرشيدة في احتضانها للأيتام وأسرهم ورعايتهم .وتضمن اللقاء العديد من المشاركات منها: التعريف بجمعية آباء لرعاية الأيتام, ومبادرة بعنوان "من نحن" ضمن مشروع سفيرة آباء، فيما اختتم اللقاء بمشاهدة فيلم تعريفي عن الجمعية.// انتهى //14:16ت م0103