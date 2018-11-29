الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستناقش وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الجوف سبل تطوير ودعم الاستثمار في قطاعات الوزارة المختلفة، أبرزها التنمية الريفية الزراعية، ودور الجمعيات التعاونية في التنمية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات تأهيل المتنزهات الوطنية، وتقديم الخدمات البيطرية، ومشاريع الإنتاج الحيواني.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري أمس, بعنوان "التنمية والاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة في الجوف"، وتستمر لمدة يومين، بمتابعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وحضور ومشاركة مستشار سمو أمير منطقة الجوف، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام الإدارة العامة للفروع، والرئيس التشغيلي للقطاع الشمالي والشمالي الغربي، ومديري قطاعات الوزارة بالمنطقة، ومديري الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية والاستثمار في المنطقة.// انتهى //14:18ت م0104