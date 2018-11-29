الباحة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واستنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة غداً, برنامج ملتقى الخير، وذلك بقاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري بمدينة الباحة.ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات التي ستقام خلال الفترة المسائية، وتهتم بالطفل والفتيات والأمهات، تشمل المسابقات والألعاب الترفيهية وتعزيز القيم، وفنون ومهارات يدوية، وإدارة ميزانية الأسرة، وفقهني، ومشروعي أمان، فيما أعدت اللجنة المنظمة للمهرجان العديد من الجوائز والسحوبات القيمة للحاضرات.// انتهى //14:19ت م0105