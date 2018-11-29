حائل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأنهت جامعة حائل ممثلة باللجان العاملة أعمالها كافة لاستضافة بطولة اختراق الضاحية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية غدًا, بمشاركة 140 لاعبًا يمثلون 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية .ورحب معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بالمشاركين من مختلف الجامعات السعودية مؤكدًا أن جامعة حائل حريصة على استضافة المناسبات الرياضية التي تنطلق من صميم أدوار الجامعات من خلال دعم واستضافة الأنشطة الطلابية.وأشار معاليه إلى أن الجامعة جهزت مضمار اختراق الضاحية وأكملت الاستعدادات الفنية وعقد الاجتماع الفني للبطولة "التجمع الرابع" في الموسم التاسع لافتاً النظر الى ان الجامعة ستكرم الجامعات السعودية والكليات الحكومية والأهلية المشاركة في البطولة.// انتهى //15:19ت م0128