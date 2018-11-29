الأحساء 21 ربيع الأول1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل بالتنسيق مع وحدة التوعية الفكرية أمس الأول، عددًا من ورش العمل النوعية عن "الأمن الاقتصادي"، حضرها معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكلاء الجامعة، وعدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في قاعة الريادة بقسم الدراسات العليا بمبنى الكلية بالمدينة الجامعية بالهفوف.وأكد معالي مدير الجامعة في كلمته أن هذه الورش حلقة ضمن سلسلة من الورش التي تهتم الجامعة بإقامتها لتهيئة بيئة جامعية مثقفة واعية في سعي حثيث لتكون جامعة الملك فيصل من البيئات التي تؤسس لقيم أساسية في العمل الجامعي وصولا لانتقالها للمجتمع وللوطن وترسيخا للانتماء للمنهج الشرعي والتوحد مع قضايا الوطن الأساسية والقضايا التي تهم الإنسان كونه عضوا فاعلا في محيط الأسرة والمجتمع والوطن والإنسانية جمعاء.وشدد معاليه على أن البيئات الجامعية من أهم البيئات التي يستقي من خلالها الطالب هذه القضايا الأساسية لا سيما في مرحلته العمرية المتطلعة لشتى العلوم والمعارف والخبرات، فلا غرو أن نجد هذا الاهتمام البالغ من الجامعات في إزجاء هذه التغذية الفكرية الراجحة سواء كانت تغذية فكرية أو مهنية أو مهارية لتأسيس الطلاب على ما يتطلبه مستقبلهم الإنساني والوظيفي والمجتمعي ومؤازرتهم لتعزيز فعاليتهم نحو الإسهام في رفد عجلة التنمية لمجتمعاتهم .وأشاد الدكتور العوهلي بالجهود المبذولة إزاء الابتكار في هذا الموضوع وتسليط الضوء على الأمن الاقتصادي والتوسع في مفاهيمه ليشمل قضايا أساسية تشمل الوظيفة والعمل والاقتصاد بما يحقق لهذه البرامج فائدتها المرجوة، متمنيا أن تطرح مخرجات هذه الورش المهمة كحلول مستقبلية تعم ثمارها الجميع، مؤكدا أن قوة العلم وقوة العمل ضامنان بعد مشيئة الله عز وجل في تحقيق الأمان الاقتصادي والأمان الوظيفي لهذا الجيل والأجيال القادمة.من جانبه بين عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور هاني بن خالد شيتي أن هذه الفعالية من المؤمل أن تجسد الكثير من الرؤى والتطلعات على مستوى الفرد والمجتمع فيما يخص أهداف وحدة التوعية الفكرية حيال الالتزام بالقيم الإسلامية السمحاء في جميع خطا طلبة الجامعة نحو مستقبلهم العلمي والوظيفي، إضافة الى ترسيخ مبدأ الانتماء للوطن، لافتا إلى أن العمل جار لتنفيذ دورة تدريبية لطلبة الجامعة تتناول التوازن الفكري في المعاملات المالية والاقتصادية خلال الفصل الدراسي القادم بإذن الله.وتضمنت ورش عمل "الأمن الاقتصادي" ورشة بعنوان "العمل" قدمها عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال الدكتور محمد الجيزاوي، وورشة بعنوان "الرؤية الثاقبة" قدمها الدكتور عبدالناصر عبدالعال من قسم نظم المعلومات الإدارية، إضافة الى ورشة "التنويع الاقتصادي" قدمها الدكتور عبدالكريم قندوز من قسم المالية.وجاءت هذه الورش تحقيقاً لبرنامج الجامعة المشترك "بيئة جامعية واعية" والذي من المزمع أن يشمل سائر كليات الجامعة، بهدف تفعيل دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الأمن الفكري بكل مجالاته لدى طلابه، وتأتي في إطار برامج كلية إدارة الأعمال الثقافية للفصل الدراسي الجامعي الحالي.// انتهى //15:22ت م0129