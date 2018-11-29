البكيرية 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح, ملتقى الأمن والسلامة المدرسية، الذي تنظمه إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية في فندق رمادا بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والمرور والدوريات الأمنية والهلال الأحمر السعودي وشركة الكهرباء السعودية .واستهدف الملتقى الذي اختتم أمس, أكثر من ١٠٠ منسق ومنسقة للأمن والسلامة في مدارس الإدارة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي وعدد من القيادات التعليمية وقادة وقائدات المدارس.وتضمنت أولى فعاليات الملتقى حلقة نقاش وأوراق عمل بعنوان "السلامة المدرسية مطلب وأولوية"، وفي الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان "المخاطر المحتملة في البيئة المدرسية"، أعقبها الجلسة الثالثة بورقة عمل حول أنواع الحرائق وما يناسبها من الطفايات.وناقش الملتقى عدداً من المحاور في الإسعافات الأولية وأنواع الحرائق، وطرق التعامل مع لوحات الإنذار والتحكم، والمخاطر المحتملة في البيئة المدرسية وكيفية بناء خطة الطوارئ بالمدرسة.يذكر أن الهدف العام من الملتقى هو رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة السلامة في المدارس.// انتهى //15:23ت م0130