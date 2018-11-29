الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستختتم غداً منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الناشئين، حيث يلتقي فريق الموج بنظيره الأهلي على صالة نادي الموج بالخبراء، بقيادة سعد الدوسري ـ حكم أول ـ, ويزيد العصيمي ـ حكم ثاني ـ, وعبدالله الجلعود مسجلاً ، وفي رفحاء يحل الابتسام ضيفاً على التضامن، ويحكم اللقاء ماجد الشايع حكم أول وفهد المجماج حكم ثاني, وفايز الشمري مسجلاً .ويلتقي الترجي مع الهلال على صالة نادي الجبيل، ويحكمها محمد الهويدي حكم أول وخالد بخاري حكم ثاني وعبدالله الحسن مسجلاً ، وعلى صالة نادي الصفا يستضيف الخويلدية العرين، بقيادة الحكم الأول عادل البطاط وحكم ثاني ماجد الجوفان وعلي المدرهم مسجلاً، وفي الأحساء يلتقي الصواب مع الخليج ، ويحكمها محمد الهزيم حكم أول وأحمد طوهري حكم ثاني وعبدالله الأحمد مسجلاً .// انتهى //15:33ت م0131