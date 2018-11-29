رياضي / 5 مباريات في ختام الدور الأول لدوري الطائرة للناشئين
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
تختتم غداً منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الناشئين، حيث يلتقي فريق الموج بنظيره الأهلي على صالة نادي الموج بالخبراء، بقيادة سعد الدوسري ـ حكم أول ـ, ويزيد العصيمي ـ حكم ثاني ـ, وعبدالله الجلعود مسجلاً ، وفي رفحاء يحل الابتسام ضيفاً على التضامن، ويحكم اللقاء ماجد الشايع حكم أول وفهد المجماج حكم ثاني, وفايز الشمري مسجلاً .
ويلتقي الترجي مع الهلال على صالة نادي الجبيل، ويحكمها محمد الهويدي حكم أول وخالد بخاري حكم ثاني وعبدالله الحسن مسجلاً ، وعلى صالة نادي الصفا يستضيف الخويلدية العرين، بقيادة الحكم الأول عادل البطاط وحكم ثاني ماجد الجوفان وعلي المدرهم مسجلاً، وفي الأحساء يلتقي الصواب مع الخليج ، ويحكمها محمد الهزيم حكم أول وأحمد طوهري حكم ثاني وعبدالله الأحمد مسجلاً .
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