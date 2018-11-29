القاهرة 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستم خلال اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب التي عقدت اليوم, بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور علام موسى, انتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين القادمين, وانتخاب مصر رئيسًا للمجلس.ويضم المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في عضويته كلًا من المملكة العربية السعودية, ومصر, والأردن, وليبيا, ولبنان, وتونس، ودولة الإمارات العربية المتحدة, وفلسطين بالانتخاب ضمن تشكيلة المكتب للعامين المقبلين.// انتهى //15:33ت م0132