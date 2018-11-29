تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسشهد محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمقر المحافظة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين كلية التقنية العالمية بالوجه ومكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، بحضور مدير الكليات التقنية العالمية عبدالله الغبان ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة عبدالمنعم رمضان الفراج.وأوضح مدير الكليات التقنية، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير فرص تدريبية لأبناء منسوبي الضمان الاجتماعي بالكلية بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب التعاوني لطلبة الكلية أثناء الدراسة بمكتب الضمان, مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الشراكة والتعاون المثمر لتمكين أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من لالتحاق بسوق العمل من خلال التدريب، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ الوجه لدعمه لبرامج الكليات التقنية العالمية.يذكر أن الكليات التقنية العالمية هي كليات حكومية ومشروع وطني حكومي لتوفير تعليم أعلى معايير التعليم المهني والفني.// انتهى //15:40ت م0135