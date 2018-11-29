جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه معالي محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي ، ونواب المحافظ أمس ، سير العمل بمشروع محطة تحلية الشعيبة - المرحلة الرابعة - ، التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, ومشروع وحدة تحلية المياه بتقنية التبخير متعدد التأثير، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم بتقنية (MED) ، كما تفقد معاليه مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة التابعة للقطاع الخاص.واطلع معاليه خلال الجولة على مراحل العمل بمشروع المرحلة الرابعة لمحطة تحلية الشعيبة "تناضح عكسي" ، التي نجحت خبرة المؤسسة وجهود العاملين فيها بتخطي التحديات التي رافقت عملية نقله من جدة إلى الشعيبة ، لتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 40% ، وسيتم تشغيله وإنتاج المياه بنهاية العام 2019م ، حيث سيزيد مشروع المرحلة الرابعة كميات المياه المحلاة بمقدار 400 ألف متر مكعب يومياً، يتم توظيفها في تلبية الاحتياج المتزايد بمدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة.ووقف المهندس الفضلي على اكتمال العمل بمشروع وحدة تحلية المياه بتقنية التبخير متعدد التأثير, الذي أنجز في أقل من 18 شهراً ، وقبل حلول الموعد التعاقدي المحدد بحوالي ثلاثة أشهر مما أسهم في تعزيز كميات المياه المحلاة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج 1439هـ ، بأكثر من مليون متر مكعب ، حيث تعد أكبر وحدة تعمل بتقنية (MED) في العالم بإنتاج يصل إلى 92 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة تقريبًا، إلى جانب إسهامه الكبير في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن المائي للمملكة.وأعرب معالي الوزير الفضلي عن سعادته بزيارة مشروعات التحلية وما شاهده, وما استمع إليه من شرح من قبل القائمين عليها، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، والعمل بطرق مبتكرة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - في مقابلة التوسع العمراني والنمو السكاني وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار.من جانبه, أبان معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن مشروع - المرحلة الرابعة - تغلب على كل الصعوبات التي واجهة المشروع من خلال نقل المشروع من جدة إلى الشعيبة دون التأثير على البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ، وذلك بجهود كفاءاتنا الوطنية المتفردة.يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتبوأ ريادة العالم بإنتاج تحلية المياه المالحة, حيث يبلغ إنتاجها حالياً نحو 5.200.000 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.// انتهى //15:41ت م0136