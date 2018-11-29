الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم, ورئيس الغرفة التجارية الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان, والأستاذ محمد بن الشيخ.وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات وأوقاف الجمعية وبرامج الدعم والرعاية لها.وثمن سموه جهود الجميع, متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //15:42ت م0137