مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسأبرم معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، أمس، ضمن مشاركته بواحة أم القرى للاستشارات في الملتقى السعودي للشركات الناشئة مذكرة تعاون في المجالات التدريبية والاستشارية الصحية مع الجمعية السعودية للعمود الفقري.ومثل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين كل من عميد المعهد الدكتور علي بن محمد الشاعري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سامي بن إبراهيم العيسى، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الاعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي، وكيل المعهد لتطوير وتنفيذ الأعمال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز مجرشي.وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري "أن الجمعية متعددة التخصصات في الجوانب الصحية تسعى لدعم وتطوير الرعاية الصحية لأمراض العمود الفقري في المملكة، حيث تضم في عضويتها جميع التخصصات ذات العلاقة المباشرة بأمراض العمود الفقري والمتمثلة في الجراحة، وطب علاج الآلام، وطب إعادة التأهيل، وطب الأشعة لأمراض العمود الفقري، بالإضافة إلى الطب التكميلي المتخصص في علاج أمراض العمود الفقري، والعلاج الطبيعي، لافتاً أن هذه المذكرة تساهم في تطوير مهارات المنتسبين للجمعية بكافة تخصصاتهم الصحية والطبية.وثمن عميد المعهد الدكتور علي بن محمد الشاعري دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وسعادة وكيل الجامعة للتطوير وريادة الاعمال لأنشطة وبرامج واحة أم القرى للاستشارات، والتي أنشأت لتكون الذراع المعرفي والتقني للجامعة الهادف لبناء اقتصاد معرفي وتنمية مستدامة. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بتقديم خدمات التدريب والاستشارات لجميع احتياجات الجمعية السعودية للعمود الفقري، لافتاً أن الجمعية حرصت على التعاون لما تتميز به واحة أم القرى للاستشارات من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانيات تقنية تساهم في تطوير المهارات المعرفية للجهات التي لديها شراكات تعاون مع المعهد بجميع التخصصات في الجوانب الطبية والهندسية والإدارية والتقنية والجغرافية والفنية، بالإضافة إلى التخصصات التقنية والجغرافية وإدارة المخاطر والازمات والسلامة المهنية.//انتهى//15:43ت م0138