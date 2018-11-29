جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2018م ، دورتها العادية الرابعة عشرة ، بمقرها في جدة.ومن المقرر أن يُشارك في الدورة جميع الدول الأعضاء والمراقبين في منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيشارك خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة، وممثلي وسائل الإعلام في مختلف الاجتماعات.ومن المزمع عقد مناقشات مستفيضة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وفي جامو وكشمير، كما ستنعقد الاجتماعات المعتادة لمجموعات العمل الأربع بشأن فلسطين ، وحقوق المرأة والطفل ، والإسلاموفوبيا ، والأقليات المسلمة ، والحق في التنمية ، لمناقشة التقارير ، والدراسات التي أعدّها أعضاء الهيئة واعتمادها.كما ستعقد الهيئة نقاشاً موضوعياً مفتوحاً بعنوان "تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.. التزام إسلامي ودولي في مجال حقوق الانسان", يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018م ، حيث سيفتتح هذا النقاش الموضوعي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين ، ورئيس الهيئة الدكتور راشد البلوشي , بحضور خبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، فضلاً عن ممثلين عن الدول الأعضاء والمراقبين بالمنظمة ، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان.وسيتم وضع الوثيقة الختامية للمناقشة الموضوعية حول "تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين: التزام إسلامي ودولي في مجال حقوق الانسان" ، بالإضافة إلى البيان الصحفي الختامي للهيئة في دورته الرابعة عشرة على موقع الهيئة www.oic-iprc.org ، في السادس من ديسمير .// انتهى //15:46ت م0139