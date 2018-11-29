تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي في مقر الفرع اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ابراهيم بن عبدالرحمن الدويش.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في عدة مجالات التي تخدم المنطقة.وثمن الدكتور الحربي هذه الزيارة مبينا أن هذا التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية يصب في مصلحة المواطن وأن فرع الوزارة يرحب بكل ما فيه خير للوطن والمواطن.من جانبه أعرب مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك, عن شكره لمدير فرع العمل بالمنطقة على حسن الاستقبال, مشيداً بما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دور في توطين عدة قطاعات وإيجاد فرص عمل مناسبه لأبناء الوطن بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة.// انتهى //15:48ت م0140