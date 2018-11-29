الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشارك مستشفى المثدست بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية, في المؤتمر الدولي السادس لطب وزراعة الكلى المقام في الرياض، بورقة بحثية عن أمراض الكلى في المملكة العربية السعودية قدمها مدير قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم رئيس برنامج المتبرعين الأحياء في مركز كيه سي والتر جونيور لزراعة الأعضاء في مستشفى هيوستن مثدست الدكتور حسن نمر إبراهيم .واستعرض الدكتور إبراهيم خلال الورقة بحثاً عن أمراض الكلي وزراعتها في المملكة, مبيناً أن عدد الوفيات المرتبطة بأمراض الكلى شكل قرابة الـ6% من حالات الوفاة في المملكة في العام الماضي، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ11 على مستوي العالم من حيث انتشار أمراض الكلى.وأشار إلى أن المملكة تشهد حالياً نسب مرتفعة من حالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني الذي يتسبب بالعديد من المضاعفات المزمنة بما في ذلك أمراض الكلى, مبيناً أن زراعة الكلى في المملكة في العام الماضي بلغت 800 عملية, وتفتخر المملكة بهذا العمل الإنساني, مؤكداً أن التبرع بالكلى لايشكل خطورة على المتبرع إذا لم يك ن مصاباً بالسكر أو الضغط أو أمراض القلب, حيث تعمل بشكل طبيعي بعد العملية, موصياً بضرورة الاهتمام بالمتبرع والعناية به.من جهته أوضح المستشار الأول لمستشفيات الخدمات الصحية العالمية ناصر راشد التميمي, أنه تم افتتاح مكتب يمثل مستشفى المثدست بالمملكة ويقوم بدورين الأول مساعدة المرضي السعوديين الذين يرغبون العلاج في مستشفى هيوستن مثدست في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني تقديم الخدمات الاستشارية للمنشآت الطبية في المملكة، كذلك توفير فرص تدريب للممارسين الطبيين في مستشفيات المملكة.// انتهى //15:52ت م0141