الطائف 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل 1080 مهمة عمل متخصصة لصيانة الحدائق والمنتزهات، حيث شملت المهام صيانة ألعاب الأطفال، وأعمال صيانة التمديدات الكهربائية, وأعمدة الإنارة التجميلية، وأعمال صيانة الآبار والخزانات، ومتابعة الظواهر السلبية بالحدائق والمنتزهات ومعالجتها، ودعم أعمال التشغيل والصيانة لتجمعات دورات المياه العامة، ومرافق الحدائق والمنتزهات.وأوضحت وكالة المشروعات أن المهام التي نفذتها الإدارة العامة للحدائق والتجميل, احتوت الحدائق بالطائف والضواحي, وذلك ضمن خطة الأمانة للصيانة الدورية للمرافق الخدمية والترفيهية حتى تكون في جاهزية تامة لخدمة الزوار والمرتادين، خاصة وأن الطائف تشهد إقبالاً سياحياً على مدار العام.وبينت أن الأعمال شملت صيانة ودهان وإعادة تأهيل شاملة لألعاب الأطفال، وفحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، واستبدال أعمدة الإنارة المكسورة وتغيير الإضاءة الداخلية، فيما ضمت مهمات العمل, صيانة أغطية الخزانات لضمان سلامة المتنزهين, واستمرارية جودة الخدمات المقدمة.وأفادت الوكالة أنها نفذت ورشة عمل لمشرفي الحدائق والمنتزهات والعاملين بها, للتعريف بطرق فحص وكشف الالتماسات الكهربائية بالأعمدة والتمديدات وطرق التعامل السريع ومعالجتها.يذكر أن الأمانة نفذت حملات رقابية لمصادرة الألعاب الخطرة والألعاب الهوائية ومنع إقامتها داخل الحدائق والمنتزهات.// انتهى //16:54ت م0174