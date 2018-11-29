محايل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأزالت بلدية محايل اليوم عدداً من التعديات على مساحة مليون وسبعمائة وثمانون ألف وخمسمائة مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وعقوم ترابية .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:56ت م0175