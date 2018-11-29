الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشاركت الفروع النسائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، في فعاليات "اليوم العالمي للطفل بمجموعة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية الداخلية والخارجية، التي أقيمت بحضور فئاتها المستفيدة والكادر الوظيفي العامل معهم وبمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة .واشتملت الفعاليات، التي نفذتها وحدة الحماية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل للإناث بحي الملز والقدس والدرعية ومركز الرعاية النهارية بالحي الدبلوماسي ودار الحضانة الاجتماعية بحي الربوة، مجموعة من المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية والترفيهية وبعض العروض المرئية التي تُعرف بمرحلة الطفولة وأهمية حماية الطفل والاعتراف بحقوقه التي كفلها له الإسلام وتوضح دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حفظ تلك الحقوق للطفل في المجتمع، كما احتوت الفعاليات العديد من المسابقات الثقافية والحركية وبعض الابداعات والأعمال اليدوية والفنية للأطفال من كافة فروع الوزارة في منطقة الرياض.وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة البرامج والأنشطة الدورية التي تشارك من خلالها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرع الرياض في جميع المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية على مدار العام .// انتهى //16:58ت م0177