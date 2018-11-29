الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستتواصل غداً منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث يلتقي القادسية مع الفيصلي ، والأهلي أمام الفيحاء.ففي المباراة الأولى يستضيف القادسية صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط نظيره الفيصلي التاسع برصيد 12 نقطة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ، فيما يجمع اللقاء الثاني فريق الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفريق الفيحاء صاحب النقاط الـ 11 والمركز الـ 10، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.// انتهى //17:00ت م0179