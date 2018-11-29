الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستنطلق غداً بمنتزه الردف في الطائف فعالية "رياضة المشي"، التي ينظمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمحافظة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية , برعاية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني .وتهدف الفعالية التي تُقام تزامناً مع اليوم العالمي للمشي 2018م، إلى رفع معدل ممارسة الرياضة، بوصف هذا الأمر أحد برامج الهيئة العامة للرياضة التي تنشد من خلالها إلى نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية، ورفع معدل المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأنشطة، وفقا لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:02ت م0181