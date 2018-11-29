مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسواصلت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إزالة ورفع مخلفات البناء , ضمن المخططات السكنية الواقعة بنطاق البلدية ، حيث تقوم البلدية بإلزام أصحاب المباني السكنية المنشأة , التي يتم ترميمها برفع مخلفات البناء, وذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة من معالي أمين العاصمة المقدسة للبدء بأعمال مبادرة "مكة.. بلا مخلفات بناء", التي تندرج تحت شعار "كيف نكون قدوة"وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي أن البلدية تمكنت خلال الاسبوع الماضي من رفع وإزالة ما يقارب 3 أطنان من مخلفات نواتج البناء والترميم مجهولة المصدر, وذلك تحت إشراف المراقبين والمساحين , لمتابعة أعمال رفع مخلفات البناء , وإزالة مسببات التلوث البصري والبيئي في المنطقة مع المطالبة بالسندات التي تثبت إيصال كميات مخلفات البناء المطلوب تسليمها للمرمى العام , وفقاً لرخصة البناء.// انتهى //17:02ت م0182