أبوعريش 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، أمس , المرحلة الأولى من مشروع إقراض الأسر المنتجة ومشغلى المقاصف المدرسية وأصحاب المشاريع متناهية الصغير، وذلك ضمن مشروع سواعد الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.وأوضح رئيس لجنة التنمية بأبوعريش عبده راجحي أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها في المرحلة الأولى من محفظة سواعد تجاوزت 500 ألف ريال، لدعم 15 أسرة منتجة من مشغلي المقاصف المدرسية ، بالإضافة إلى دعم 30 مشروعاً متنوعة الأنشطة , شملت محلات صيانة الجوال والملابس والعطور والورود ومحلات الطبخ الشعبي، وتجارة المواشي .// انتهى //17:06ت م0184