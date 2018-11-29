جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأحد القادم, فعاليات ملتقى "رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية"، الذي يشهد استعراض أفضل خمس تجارب ناجحة في الأقسام العلمية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.ويشتمل الملتقى عدد من الجلسات العلمية وورشة عمل بعنوان "أهمية دور الأقسام العلمية في تحقيق أهداف الجامعة والاستراتيجية" يقدمها مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور سعد بن بركي المسعودي، وجلسة بعنوان " استعراض أفضل التجارب الناجحة في الأقسام العلمية" يقدمها عدد من رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية.وأوضح معاليه أن الملتقى يسعى إلى تحقيق أهداف واستراتيجية الجامعة من خلال تعزيز التعليم والخدمات التعليمية لرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وزيادة برامج الدراسات العليا، واستثمار جودة البحث العلمي، وتحسين المشاركة المجتمعية، وتقديم إسهامات مميزة للمجتمع، وتنمية المهارات والقدرات القيادية الأكاديمية والإدارية، وتطوير خدمات تقنية المعلومات، وزيادة استثمار إنجازات الجامعة بتنويع برامج التمويل والشراكات.من جانبه أفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني, أن الملتقى في تجربته الأولى يرحب بمشاركة رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بتجاربهم الناجحة في قيادة أقسامهم العلمية، وذلك بما يخدم أهداف الملتقى، حيث يتم تعبئة تفاصيل التجربة وكيف انعكست على تنمية القسم العلمي وتطوير العملية التعليمية فيه، أو كيف أسهمت التجربة في التميز والإبداع، كذلك كيف سيكون لتعميم تلك التجربة على أقسام علمية أخرى دور في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.وأبان الحياني أن للملتقى عدة أهداف منها، مشاركة أفضل طرق تشجيع واحتواء منسوبي القسم العلمي وتطوير إمكاناتهم، وتحفيز التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس.كما يهدف إلى تحفيز رؤساء ومشرفات الأقسام العلمية لاقتراح أفضل والحلول للتحديات التي تواجههم لضمان الجودة والاستدامة، وإتاحة قاعدة للتعاون في مشاريع الطلبة و بحوث الدراسات العليا البينية بين مختلف التخصصات، وإنشاء فرق بحثية تدمج علوم مختلفة. كما يهدف الملتقى لإعداد دليل لرؤساء ومشرفات الأقسام تستخدم كمرجع أو لمساعدة المعينين حديثاً.ودعت اللجنة المنظمة للملتقى الكليات إلى المشاركة وتسجيل تجارب الأقسام العلمية النجاحة في جميع كليات الجامعة ، من خلال تعبئة النموذج عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2QqSUnr)، تمهيدًا لاختيار أفضل التجارب واستعراضها في الملتقى ، بهدف تطوير الأقسام العلمية ودعم وتحفيز الافكار والمشاريع الجديدة ورفع مستوى الجودة العلمية والعملية وتحقيق الاستدامة فيها .// انتهى //17:59ت م0208