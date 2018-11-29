القاهرة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات الشراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية في مقابل عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" ارتفع بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 13319.5 نقطة.وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.1 في المئة ليبلغ مستوى 681.59 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.1 في المئة ليبلغ مستوى 1706.79 نقطة.وأظهرت البيانات الختامية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 5ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر750 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر233 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 5ر26 مليون جنيه، و 8ر19 مليون جنيه، و 2ر179 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //18:03ت م0210