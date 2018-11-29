جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسوقع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, بمقر الجامعة في جدة اليوم, اتفاقية تعاون مشترك، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية، والبحثية التي تتميز بها جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور وكلاء الجامعة، وعدد من القيادات في الجامعتين.ورحب الدكتور اليوبي، بمعالي مدير جامعة حائل والوفد المرافق له، مقدماً شكره على مبادرة التعاون واختيار جامعة الملك عبدالعزيز، لتنفيذ هذه الاتفاقية، لتعود بالنفع على طلبة ومعيدين ومحاضرين جامعة حائل، لافتاً الانتباه إلى أن الجامعة ستبذل قصارى جهدها وترجمة خبراتها لتجويد البرامج التعليمية وتقوية الجوانب البحثية، كما تدرس فكرة الاستفادة من مثل هذه الشراكات لتعميمها على الجامعات السعودية، لا سيما الناشئة منها.بعد ذلك, شاهد الحضور فيلماً وثائقياً اُستعرض خلاله تطور البرامج التعليمية والبحثية في جامعة الملك عبدالعزيز، والاعتمادات الأكاديمية التي بلغت أكثر من 100 اعتماد، إلى جانب برامج الشراكات الدولية والمحلية.من جانبه, أعرب مدير جامعة حائل عن شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معالي مديرها الدكتور اليوبي، لدعمه هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجامعتين ليست وليدة اللحظة، حيث استفادت جامعة حائل من جامعة الملك عبدالعزيز منذ بداية نشأتها بإيفاد عدد من الأكاديميين للعمل في هيئة التدريس بجامعة حائل، مؤكداً الحرص على الاتفاقية لتأطير برامج العمل والاستفادة من إمكانيات جامعة "المؤسس" كونها إحدى الجامعات الرائدة في تميز برامجها التعليمية ومن واقع مكانتها الأكاديمية بوصفها صرح علمي تستفيد منه جميع جامعات المملكة.// انتهى //18:09ت م0213