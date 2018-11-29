عنيزة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسعبرت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد عن إعجابها الكبير في الخدمات التي تقدمها فروع جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية (تأهيل) للأشخاص ذوي الإعاقة ومستوى جودة الخدمات المقدمة والاهتمام التي يتلقاه أبناؤنا من ذوي الإعاقة.وأبدت العواد إعجابها بمدينة جمعية عنيزة الإنسانية، مشيرةً إلى فكرة إنشاءها الرائدة والمتميزة، ومتمنيةً تعميمها في جميع مناطق المملكة، مع أهمية استمرار وتطور التعاون بين الجمعية ووزارة التعليم، لاسيما وأن مخرجات هذا التعاون تتكلم عن نفسها، وتحمل عديد المبادرات والأفكار والمشروعات والبرامج العائدة بالخير والنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة.من جانبها أشادت نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية للشؤون السعودية الدكتورة نجاح عشري بعمل الجمعية وخدماتها المقدمة لذوي الإعاقة في جميع فروع الجمعية.جاء ذلك خلال زيارة العواد للجمعية، اليوم، للاطلاع على مرافقها وفروعها وخدماتها النوعية، التي قدم نبذةً عنها خلال ذلك أمين عام الجمعية فهد الوهيبي، مسلطاً الضوء على المشاريع المستقبلية بمدينة جمعية عنيزة الإنسانية.وتضمنت الزيارة جولة على فروع الجمعية ومرافقها، ابتداءً بمجمع الجفالي للذكور، ومروراً بمدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة، فمجمع الجفالي للنساء، وصولاً إلى مركز التميمي للتوحد بقسميه الذكور والإناث، والعيادات الشاملة، وأخيراً زيارة مركز السعدي للطفولة والتدخل المبكر.// انتهى //18:13ت م0216