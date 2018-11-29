جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأقيمت بمحافظة جدة اليوم، فعالية سباق "هيا نمشي معا ٧" التي نظمها مركز العون بمشاركة أمانة جدة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، الهادفة إلى تعزيز رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية التي تشكل عاملاً مؤثراً إيجابيا في حياة الانسان الجسدية والنفسية والاجتماعية، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وأكثر من 2000 شخص، وذلك على أرض الواجهة البحرية بجدة .وشهدت الفعالية , سباقات مختلفة تضمنت فئات صنفت حسب العمر والحالة الصحية للمتسابقين، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة منها: الهيئة العامة للرياضة السعودية، ووزارة الصحة، كل حسب تخصصه لمساندة الرياضيين من ذوي الإعاقة .وأكمل سباق الألفين متر من العداءات في وقت قياسي كلٍ من فرح الأشهب من مركز الرعاية والحنان ، ولمى الدقي ورهف الحارثي من مركز العون ، ومن العدائين الشباب حسين الصليفي من مركز الرعاية والحنان ، وعبدالله بشاوري من مركز معا ، ومحمد عبدالرحمن من مركز الإرادة.// انتهى //18:18ت م0217