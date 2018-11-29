عام / الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الشعب الليبي في معالجة التحديات الأمنية
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
طرابلس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
جدد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي بادرو سيرانو، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الليبي في معالجة التحديات
الأمنية.
جاء ذلك خلال اختتام زيارة سيرانو التي استمرت يومين إلى العاصمة الليبية طرابلس، وخصصها لمناقشة الوضع في ليبيا والتعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وفق ما ذكرت بعثة الاتحاد
الأوروبي لدى ليبيا في بيان صحفي نشر اليوم.
والتقى سيرانو في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.
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