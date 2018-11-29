طرابلس 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسجدد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي بادرو سيرانو، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الليبي في معالجة التحدياتالأمنية.جاء ذلك خلال اختتام زيارة سيرانو التي استمرت يومين إلى العاصمة الليبية طرابلس، وخصصها لمناقشة الوضع في ليبيا والتعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وفق ما ذكرت بعثة الاتحادالأوروبي لدى ليبيا في بيان صحفي نشر اليوم.والتقى سيرانو في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.// انتهى //18:53ت م0219