نيويورك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم، منخفضة مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك ”شوطًا طويلًا ينبغي قطعه“ بخصوص الرسوم الجمركية مع بكين.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 22.78 نقطة أو 0.09 في المئة إلى 25343.65 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.82 نقطة أو 0.25 في المئة إلى 2736.97 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.22 نقطة أو 0.33 في المئة إلى 7267.37 نقطة.// انتهى //18:55ت م0221