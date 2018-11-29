بيروت 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم، الأمين العام لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد) الدكتور موخيسا كيتويي والأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) منير تابت.وقال كيتويي عقب اللقاء، "زيارتنا تتعلق بمساعدة الحكومة اللبنانية في التحضير لمراجعة سياسة الاستثمار الوطنية، وقد أصبحت شبه جاهزة وستعلن بشكل رسمي في جنيف الأسبوع المقبل من قبل لجنة الاستثمارات التابعة للأمم المتحدة. كما تطرقنا إلى وضع استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية والتجارة الرقمية، وكيف يمكن أن يساعد ذلك في عمل التجارة الالكترونية التي يشهدها لبنان ".// انتهى //18:57ت م0222