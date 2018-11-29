تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساختتم المعرض التوعوي الوقائي للدفاع المدني بتبوك اليوم, فعالياته التي نفذت تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"، الذي هدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي من خلال البرامج الموجهة للأسرة للتوعية بأسباب الحوادث ومتطلبات السلامة في الحياة اليومية.وشاركت عدد من الأجنحة بالمعرض الذي أقيم في تبوك واستمر أربعة أيام، استقبل خلالها الزوار الذين اطلعوا على أهم مسببات الحوادث ومحاكاة للتعامل مع الأخطار المنزلية وأهم أدوات السلامة التي يجب توفيرها سواء في المنزل أو العمل.وركزت أجنحة المعرض على التقنيات الحديثة سواء في الإبلاغ عن الحوادث عبر تطبيق "فزعة"، أو الإبلاغ عن مخالفات السلامة في المحلات التجارية والمنشآت, وذلك عبر تطبيق "سلامتي"، كما أتاح جناح المتطوعين التسجيل للأفراد أو المؤسسات في أعمال الفرق التطوعية، إضافة إلى تقديم البرامج التوعوية التي تهتم بالسلامة الوقائية عبر شاشات العرض عن التوصيلات المنزلية وأدوات السلامة.// انتهى //19:30ت م0225