إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون الدعم الأمن والإقليمي والدولي، ضمن التعاون القائم بين الطرفين للحد من انتشار الأسلحة الفتاكة.جاء ذلك في الاجتماع الرابع للحوار بين باكستان والاتحاد الأوروبي حول منع الانتشار النووي ونزع السلاح الذي انعقد اليوم في بروكسل.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين اتفقا على مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز الشراكة والعمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار العالميين والإقليميين.وأكدت باكستان اهتمامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي.// انتهى //19:33ت م0227