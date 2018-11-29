كانو 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسقتل ثلاثة جنود نيجيريين في هجوم شنّته عناصر متفرعة من مليشيا بوكو حرام الإرهابية على قاعدتهم في شمال شرقي نيجيريا قرب بحيرة تشاد وتمكّن خلاله الجهاديون من دفع العسكريين لإخلاء الثكنة والفرار منها.وقالت مصادر محلية اليوم، إنّ عناصر الإرهابية وصلوا الثلاثاء على متن عدد من الشاحنات وهاجموا القاعدة العسكرية الواقعة في قرية كروس-كووا بولاية بورنو.// انتهى //19:41ت م0229