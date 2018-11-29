الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" اليوم, في لقاء عمداء كليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المنعقد في كلية التقنية بمدينة بريدة في منطقة القصيم خلال الفترة من 20 - 21 ربيع الأول 1440هـ .وقدم ممثل المركز الدكتور بدر بن ناصر السعيد, نبذة تعريفية عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والخدمات التي يقدمها، كما تحدث عن أثر هيئة تقويم التعليم والتدريب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطرق لدور وأهمية الاعتماد التقني والمهني في منظومة التدريب، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن معايير الاعتماد المؤسسي وآلياته، وأثر الاعتماد المؤسسي في زيادة الكفاءة وتحسين جودة مخرجات التدريب.وتناول اللقاء استفسارات وتساؤلات الحضور حول آليات وإجراءات الحصول على الاعتماد المؤسسي.وحضر الجلسة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, وعمداء الكليات التقنية في مختلف مدن ومناطق المملكة.يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين ليكون أحد أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كماً وكيفاً، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.// انتهى //19:45ت م0231