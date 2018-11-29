المدينة المنورة ٢١ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٩ نوفمبر 2018 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في اللجنة الزراعية اليوم، لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي مع القطاع الزراعي بالمنطقة.وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور خالد بن عبد القادر الدقل خلال اللقاء عن شكره لصندوق التنمية الزراعية على سعيّه المستمر لتطوير ودعم القطاع الزراعي من خلال برامج تطوير محفزة ومواكبة، مُشيراً إلى أن مجال الإنتاج الزراعي وملحقاته له أهمية خاصة بالمنطقة مع الأخذ في الاعتبار الميزة النسبية والتنافسية لها، مؤملاً أن يخصص صندوق التنمية الزراعية مسار تمويل خاص لمنطقة المدينة المنورة للمنتجات الزراعية خاصة تمور المدينة، حيث وقعت الغرفة اتفاقية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبدأ العمل في تنفيذ "مشروع تطوير تمور منطقة المدينة المنورة".بدوره تناول مدير عام صندوق التنمية الزراعية خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين والمهتمين بالمجال الزراعي، آليات تمويل صندوق التنمية الزراعية للمشاريع الزراعية، وفرص الاستثمار واقراض المشاريع، وأهميته في تعزيز الرؤية المستقبلية 2030، مُشيراً إلى مساهمة الصندوق في تحقيق الاستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة، وتطوير المناطق الريفية، منوهاً إلى أن إجمالي القروض المعتمدة لدى الصندوق منذ إنشاؤه أكثر من 49 مليار ريال، وبلغ عدد القروض المقدمة 457 ألف قرض، كما بلغ عدد القروض المقدمة لمنطقة المدينة المنورة أكثر من 1.5 مليار ريال تجاوز عددها 28 ألف قرض، وبلغ عدد المشاريع المتخصصة الممولة للمنطقة 44 مشروعاً بقيمة تجاوزت 190 مليون ريال.بعد ذلك قدم مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني عرضاً مرئياً لإحدى المزارع المرخصة في برنامج خاص بالتنمية الريفية "برنامج أرياف السياحي مُشيراً إلى أنه سيتم قريبا افتتاح وتشغيل (3) مزارع لدعم وتطوير السياحة الزراعية.// انتهى //20:04ت م0232