تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظم نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة تبوك، أمس, الملتقى الأول للنادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الحارثي ومنسوبي النادي من إداريين ولاعبين وفنيين، وعدد من المهتمين.وأفاد المشرف على النشاط الاجتماعي والثقافي بالنادي ممدوح البلوي أن الهدف من إقامة الملتقى تقديم تعريفاً عن الفعاليات والمناشط التي يقدمها النادي لذوي الاحتياجات الخاصةسواء أنشطة رياضية للاعبين أو برامج تثقُّفية لأُسر المعاقين تحثهم على دعم أبنائهم من ذوي الإعاقة لإظهار مواهبهم.فيما أوضح رئيس مجلس إدارة النادي أن النادي استلم قطعة الأرض التي ستخصص لبناء مقر للنادي عليها، ويجري حالياً إعداد المخططات اللازمة والتي سوف تنتهي منها قريباً.// انتهى //20:07ت م0233