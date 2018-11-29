‏الباحة ٢١ ربيع الأول 1440هـ الموافق ٢٩ نوفمبر 2018م واستفقد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة صالح بن محمد القلطي، اليوم مقر قرية الباحة بالقرية التراثية بالجنادرية.واطلع القلطي على الاستعدادات داخل القرية، والتحسينات التي تشهدها لتظهر بصورة تعكس التطور الذي تعيشه المنطقة، ومدى تمسكها بإرثها التاريخي العريق، مشدداً خلال ذلك على حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومتابعة واهتمامه بالمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية، مشيراً إلى توجيهات سموه في هذا الجانب التي طالما أكدت أهمية تنفيذ الأعمال بجودة عالية وبما يضمن لقرية الباحة بالجنادرية التميز كعادتها ضمن قرى مختلف المناطق، التي تشكل منظومة إبداعية تبرز النهضة الوطنية المتسارعة مع اهتمام بالغ وعناية بالإرث الوطني في كل شبر ببلادنا.وبين وكيل إمارة الباحة أن سمو أمير المنطقة طالب وحث على مراعاة التجديد على مستوى أركان وأجنحة القرية، أو الفعاليات المقدمة فيها، بما يضمن نقل دقيق وواقعي للهوية التراثية للباحة، وبما يشعر الزائر بأنه يتجول في إحدى قرى الباحة التاريخية، مؤكداً أن الجميع يقومون بجهود متميزة وكبيرة لتكون المشاركة أكثر تميزاً وجمالاً من عامٍ إلى عام، رافعاً شكره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته المباشرة واهتمامه البالغ، ما أسهم في تسهيل مهمة فرق العمل المكلفة بالإعداد الجيد للمشاركة.من جانبه ثمن رئيس وفد المنطقة محمد غرم الله لافي لسمو أمير الباحة الدعم الدائم ما تجده المشاركة من متابعه واهتمام من قبل سمو أمير الباحة، مبيناً أن مشاركة هذا العام ستكون نوعية، وتضمن تحقيق الأهداف الرئيسية للمهرجان، وهذا أحد أهم التوجيهات التي دائماً ما يؤكد عليه سمو أمير المنطقة.وكشف عن الهدف من الاجتماعات المتكررة التي تعقد ضمن الإعداد لهذه المشاركة، حيث خضعت المشاركات السابقة للتقييم، برصد للعديد من الإيجابيات المزمع دعمها واستمرارها هذا العام، مع الحرص على تلافي السلبيات إن وجدت، مؤكداً على أن المشاركين تعاهدوا على أن يكون العمل في قرية الباحة بروح الفريق الواحد .// انتهى //20:09ت م0234