السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018تنطلق بمدينة السيح غداً, فعاليات ملتقى "أصحاب الهمم" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.ويهدف الملتقى الذي يقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل، وإبراز طاقتهم وقدراتهم ودعم الموهوبين منهم.يذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتبنى العديد من البرامج المجتمعية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تعنى بأصحاب الهمم ، وتعمل على توعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته تجاه هذه الفئة الغالية ، والعمل على تقديم مختلف البرامج والخدمات لتخطي المعوقات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية.// انتهى //20:12ت م0236