الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة اليوم, حلقة نقاش عن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران وذلك من خلال أربعة محاور تناولت الاستراتيجية الأمريكية اتجاه إيران، وأثر العقوبات الأمريكية على الأوضاع الداخلية في إيران وردود الفعل الإيرانية، وسياسة مجلس التعاون تجاه إيران وموقفه من استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو إيران، فيما ناقش المحور الرابع الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران في ضوء الاستراتيجية الأمريكية.وتم تنظيم الندوة في إطار "منتدى مجلس التعاون" الذي تعقد الأمانة العامة من خلاله ندوات ومؤتمرات لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، وهي الثالثة من نوعها التي عقدت في إطار المنتدى عن سياسة الرئيس ترمب اتجاه إيران.وتحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، عن سياسة مجلس التعاون تجاه إيران منذ تأسيسه في عام 1981، التي قامت على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تعزيز قدرات المجلس لمواجهة التهديدات الإيرانية، ودعوة إيران إلى الاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الدولية الممثلة في ميثاق الأمم المتحدة، مستعرضاً المساعي المتكررة التي بذلها المجلس لدفع إيران على الالتزام بالمواثيق و الأعراف الدولية في علاقاتها مع محيطها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن دعم الإرهاب وخلق الخلافات المذهبية.وأكد أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون الخارجية في جميع المجالات - السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية - للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لضمان الالتزام بالعقوبات لدفع إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة والالتزام بمبادئ القانون والشرعية الدولية، موضحاً أن مجلس التعاون لا يهدف إلى الإضرار بالشعب الإيراني الذي تربطه به مشتركات تاريخية وحضارية وثيقة.واستعرض في الحلقة النقاشية أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور علي القحطاني، عن تاريخ ومرتكزات السياسة الأمريكية تجاه إيران والمنطقة، فيما ناقش رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، ردود الفعل الإيرانية، الرسمية والشعبية تجاه السياسة الأمريكية، والآثار المترتبة على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.وأكد المتحدثون في الحلقة الحوارية أهمية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في التعامل مع إيران وكبح طموحاتها في التسلح النووي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن في الاستقرار في المنطقة.ودعوا إلى دعم هذه الاستراتيجية بالالتزام بالعقوبات الأمريكية، التي تهدف في الدرجة الأولى إلى تقويم سلوك هذا النظام .// انتهى //20:51ت م0237