الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأكد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أن النزاهة سلوك أخلاقي رفيع لا تستقيم الحياة دونه، وهي خلق متمم لصفات المسلم وسلوكياته الإيجابية الرامية إلى بناء مجتمع متكامل .وقال الأمين العام خلال افتتاحه ندوة " الشباب وحماية النزاهة .. الواقع والتطلعات " التي نظمها المركز بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة " بالرياض أمس ، بحضور معالي نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور بندر أبا الخيل , و نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري وعدد من المختصين : إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد قضية محورية والمجتمعات لا تستقر ولا تنمو إلا بمكافحة الفساد , ونحن في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نعتقد بأننا نشارك الجهات الرسمية والمسؤولين الذين أعطوا مكافحة الفساد جل اهتمامهم ,مسؤولية حماية المجتمع وتعزيز ثقافة النزاهة .من جانبه قدم الدكتور بندر أبا الخيل شكره وتقديره لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على تعاونه في تنظيم الندوة , مشيرا إلى أن المواطن هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة , وشباب وفتيات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل , ودور الشباب الكبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مبينا أن مبدأ ترسيخ النزاهة بين جيل الشباب سيسهم في ارتقاء العمل ويحافظ على المكتسبات الوطنية ويصون البلاد من آفة الفساد .// انتهى //21:00ت م0241