الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بإقامة لقاء وحيد جمع الشباب مع الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة اللقاء، حيث تقدم الاتفاق أولًا عن طريق كريستيان غوانكا في الدقيقة 31 من عمر اللقاء ، قبل أن يدرك بوديسكو التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة 36 ، وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول بثلاث دقائق عاود الاتفاق التقدم عن طريق حسن الحبيب ، ثم أدرك الشباب التعادل في الشوط الثاني عن طريق لاعبه خالد كعبي في الدقيقة 64.ورفع الشباب رصيده لـ 17 نقطة في المركز الخامس ، فيما ارتفع رصيد الاتفاق لـ 15 نقطة في المركز السابع.// انتهى //21:10ت م0243