جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل مكة المكرمة وجدة،وذهبان وثول ورابغ والأجزاء المجاورة لها .

وبينت الهيئة أن الحالة يتوقع - بمشيئة الله - أن تبدأ في الثامنة من مساء اليوم وتستمر حتى الثامنة من صباح يوم غد الجمعة.

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21:12ت م

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