القاهرة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسزار معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي اليوم، الهيئة العربية للتصنيع بجمهورية مصر العربية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس.وتجول معاليه خلال الزيارة في مرافق الهيئة ومصانعها ، واستمع والوفد المرافق له لشرح تفصيلي عن تجهيزاتها وأبرز منتجاتها.وفي ختام الزيارة، تبودلت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.مما يذكر أنه من المقرر أن تشارك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمعرض الأمن والدفاع الدولي " إيدكس 2018 " بمدينة القاهرة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر من العام الحالي .// انتهى //21:15ت م0245