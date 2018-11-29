بيروت 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسوثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة يقوم بها نظام الأسد بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وأعلنت المجموعة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسيني أنها وثقت 5615 فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية، علاوة على آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.وذكرت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن 3903 حالات قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى 1712 حالة اعتقال واختفاء قسري يواصل نظام الأسد التكتم على مصيرهم، كما وثقت المجموعة قضاء أكثر من 560 ضحية من الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.وأكدت المجموعة أن نظام الأسد يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وشهد عام 2018 تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.وأشارت إلى أن نظام الأسد يواصل منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، ويمنع خروج أبناء المخيم المحاصرين في بلدات جنوب دمشق ويحاصرهم في تلك المناطق .ودعت المجموعة المجتمع الدولي عموماً والأونروا بشكل خاص للقيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سوريا، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل والاقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم .كما طالبت المجموعة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين في سوريا التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وإلى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل الإغاثة العاجلة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة. // انتهى //21:43ت م0246