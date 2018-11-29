إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اهتمام بلاده بتحسين العلاقات مع الدول المجاورة لها لاسيما الهند وأفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأوضح في تصريحات أدلى بها اليوم في إسلام آباد أنه قام بأول زيارة رسمية له إلى أفغانستان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيراً إلى أن باكستان تؤدي دوراً إيجابياً في الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان.ولفت النظر إلى أن تحسن العلاقات بين باكستان والهند مهم جداً لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وقال : إن باكستان قدمت عدة مبادرات للسلام مع الهند، وما زالت يدها ممدودة نحو الصداقة، مشيراً إلى أن فتح معبر "كارتاربور" بين باكستان والهند يعد خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات بين البلدين.وبيّن أن الحكومة الباكستانية راجعت السياسة الخارجية بشكل يضم عدم المساومة على المصلحة الوطنية.// انتهى //21:59ت م0249