اجتماعي "أصحاب الهمم" ينطلق غداً بمدينة السيح
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
تنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات ملتقى "أصحاب الهمم" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف الملتقى الذي يقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل ، وإبراز طاقتهم وقدراتهم ودعم الموهوبين منهم.
مما يذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتبنى العديد من البرامج المجتمعية التي تعنى بأصحاب الهمم ، ويعمل على توعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته تجاه هذه الفئة الغالية ، والعمل على تقديم مختلف البرامج والخدمات لتخطي المعوقات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية.
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