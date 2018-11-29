السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات ملتقى "أصحاب الهمم" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.ويهدف الملتقى الذي يقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل ، وإبراز طاقتهم وقدراتهم ودعم الموهوبين منهم.مما يذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتبنى العديد من البرامج المجتمعية التي تعنى بأصحاب الهمم ، ويعمل على توعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته تجاه هذه الفئة الغالية ، والعمل على تقديم مختلف البرامج والخدمات لتخطي المعوقات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية.// انتهى //22:01ت م0250