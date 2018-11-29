عام / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة اليابان لدى المملكة
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفلَ وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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