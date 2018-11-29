الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفلَ وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //22:46ت م0253